北京最大的「菜籃子」新發地市場自13日起因新冠疫情爆發暫時休市。北京日報報導，根據休市期間應急交易保供措施，運送牛羊肉的車輛將分流至豐台區岳各莊批發市場，並將擴大供應豬肉。

北京公交集團官方微博13日發布消息，由於新發地批發市場疫情關係，對周邊353、423、483、497路4條公車線路採取甩站措施。

報導指出，岳各莊批發市場爲了擴大交易量，市場決定延長經營時間，肉類大廳營業時間從原來的9時至23時變爲8時至24時，豬肉上市量從原來每天1000頭增加到每天2000到3000頭。

位於豐台區的岳各莊批發市場距離新發地約15公里。岳各莊批發市場相關負責人表示，市場已對近期到新發地上貨的商戶採取居家隔離措施，目前市場經營正常。市場也加大了疫情防控力度，對場內環境進行消殺，並對商戶的案板進行抽樣檢測。

通常情況下，岳各莊批發市場的蔬菜交易時間從早上4點持續到晚上6點，肉類交易時間從早上9點到持續到晚上11點。新發地閉市期間，岳各莊批發市場將肉類交易時間進行延長，將從早上8點持續到晚上12點，通過擴大交易量，滿足消費者對生活必需品的需求。

(旺報 )