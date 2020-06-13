有時海灘上會發現海中生物屍體被沖上來，不過日前在南非被沖上來的可不是常見物種，是一隻身長達4公尺的大王烏賊，其屍體奇蹟似的非常完整，因此也讓科學家相當興奮，目前大王烏賊屍體已經進行冷凍保存，等待新冠肺炎疫情趨緩後，各領域專家便可以開始解剖分析。

大王烏賊通常生活在900公尺以下的深海區域，主要棲地在北大西洋與北太平洋，在2006年時人類首次在海中拍到牠的影像，而目前人類所發現的大王烏賊最大紀錄為43英尺（約12.9公尺）。

（圖／翻攝自推特@Dr_Flo_MB）

而本次在南非大不列顛灣（Britannia Bay）沙灘上發現的大王烏賊，長達14英尺（約4.2公尺）、重量約200公斤，屍體相當完整，當時是被在海邊散步的人給發現。

南非自然歷史博物館的海洋無脊椎動物專家佛羅倫斯（Wayne Florence）對此表示，對於親眼看到大王烏賊感到非常振奮，尤其對於屍體完整程度感到驚嘆，能夠進行更完備的研究，目前已經將屍體冰凍在博物館當中，等要新冠肺炎疫情過去後，便能開始進行研究。

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(中時電子報)