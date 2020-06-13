參與者高舉「台灣民主已不能呼吸」標語抗議。（姚志平攝）

愛台灣聯盟總召集人黃正忠（左）與中華統一促進黨總裁張安樂（右）上台輪流致詞。（姚志平攝）

愛台灣聯盟、民主監督聯盟等單位13日在凱道舉行的「百萬衫軍，庶民上凱道」追悼高雄市議長許崑源活動，吸引上百位民眾參與，支持者拿著標語要求蔡英文總統下台並高舉「台灣民主已不能呼吸」，愛台灣聯盟總召集人黃正忠與中華統一促進黨總裁張安樂亦上台輪流致詞。

(中時 )