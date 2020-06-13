愛台灣聯盟在凱道舉行追悼高雄市議長許崑源活動 16:352020/06/13 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛台灣聯盟、民主監督聯盟等單位13日在凱道舉行的「百萬衫軍，庶民上凱道」追悼高雄市議長許崑源活動，吸引上百位民眾參與，支持者拿著標語要求蔡英文總統下台。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 參與者高舉「台灣民主已不能呼吸」標語抗議。（姚志平攝） 愛台灣聯盟總召集人黃正忠（左）與中華統一促進黨總裁張安樂（右）上台輪流致詞。（姚志平攝） 愛台灣聯盟、民主監督聯盟等單位13日在凱道舉行的「百萬衫軍，庶民上凱道」追悼高雄市議長許崑源活動，吸引上百位民眾參與，支持者拿著標語要求蔡英文總統下台並高舉「台灣民主已不能呼吸」，愛台灣聯盟總召集人黃正忠與中華統一促進黨總裁張安樂亦上台輪流致詞。 (中時 ) #聯盟 #台灣 #活動 #民主 #高雄市 #凱道 #許崑源 #追悼 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許崑源遺孀泣：夫託夢「感謝韓國瑜」做了這件事 ... - 政治 罷免黃捷會成功嗎？沈富雄看完民調斷言8字 - 政治 民進黨慘了？李正皓：罷韓後竟丟一把「槍」給韓國瑜撿 - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 韓國瑜、陳其邁未來走向 他一算完宅神吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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