衛福部「新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程」，13日舉行開工祈福儀式。（劉秀芬攝）

衛福部新營醫院北門分院將轉型為多元長照資源中心。（劉秀芬攝）

衛福部新營醫院北門分院將轉型為多元長照資源中心。（劉秀芬攝）

位於台南北門區的衛生福利部新營醫院北門分院，2012年10月23日遭縱火後閒置至今，衛福部斥資3億元規畫成立「多元長照資源中心」，13日舉行開工祈福儀式，預計明年8月完工，屆時將委由社會局代管，預計可以提供日照、失智照護等共165個床位，健全大北門區照顧網絡。

13日下午開工祈福儀式由台南市長黃偉哲主持，衛福部附屬醫療暨社會福利機構管理會執行長王必勝、新營醫院院長王裕煒、新營醫院副院長王蘭福、立委賴惠員、市議員洪澄財、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人出席，以鐵槌敲打地面3下象徵開工。

黃偉哲表示，北門分院8年前一場大火，地方上都很痛心，希望改建後讓它浴火重生，展開關懷社區醫療的新道路。北門區人口老人比例多，北門分院轉型成長照後，對許多需要照護的長者，能夠有更好的服務。

王必勝表示，感謝政府持續推動長照的決定，在中央和地方密切合作，將國有資產再活化，期盼北門分院成為政府推動多元長照的示範點。

北門分院火災後衛福部2016年曾帶隊勘查，認為醫療設施受損嚴重不適合重建成醫院，新營醫院2017年著手規畫成立多元長照資源中心，並順利爭取到前瞻建設經費3億元，委託台南市工務局進行重建。

整建計畫分為兩期工程，第1期拆除暨景觀工程經費為550萬，已於今年3月開工，預計6月15日完工；第2期整建工程經費為1億9960萬元，預計在明年8月初完工。

整建完成後的「北門分院長照中心」共有4層樓，1樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心。2樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等。3樓及4樓則為多層級住宿型長照機構。

一般日間照顧中心共可收容30人、失智症日間照顧中心30人、失智症團體家屋兩單元共18人、住宿式長照機構四個單元共87人。

特別的是，住宿型長照以25人為一個單元，各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，並有利長照護理照護及管理品質。

未來分院將提供失智照顧、小規模多機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目，向前延伸失能預防，向後銜接居家安寧醫療服務，達成多元連續性的服務，透過機構服務社區化，建置社會福利資源網，均衡城鄉差距，健全大北門區之長期照顧網絡。

(中時 )