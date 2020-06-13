台灣防疫期中考過關，自6月7日起大規模解封，但政府對邊境仍堅壁清野，不僅境外生返台被卡關，相關外貿、工業等經濟活動也受限。網路觀察家朱學恒指出，台灣在全球抗疫排名下滑，是因全球疫情重點已轉向經濟穩定和政治穩定，而我們防疫雖強，經濟部和外交部卻讓人擔心。

朱學恒今在臉書上表示，台灣目前抗疫表現很好，可是全球防疫重點已開始轉移到經濟復甦上。台灣仰賴出口，在GDP占比非常高，若只靠民間消費和政府支出，肯定撐不久的。他觀察到，最近連多年未曾取消的電腦展COMPUTEX都取消，未來出口訂單勢必受到影響。

日前有報導指出，這次在對抗新冠病毒的排名中，台灣從四月的第七名，跌到第十六名。這排名結果可能讓人難接受，朱學恒解釋，現在全球對於疫情的重點已經開始緩緩轉移了。

這份疫情排名是由2014年成立的香港投資公司的深度知識智庫所製作，約莫每個月出一次，目的是提供客戶投資或是下一步決策的安全性評估。報告全名叫做【新冠病毒的區域安全評估】，納入了200個區域，內容包含隔離效率、監控和偵測量能、公衛備便度、政府效能等等。

五月的這份報告中，第一名是瑞士，二、三名是德國與以色列，台灣是第十六名，中國大陸、美國是第五十八名。但即使資料來源和指標相同，報告所使用的加權卻在改變。一開始的權重是在於緊急處遇的效率和速度，但隨著疫情變化，權重開始轉向經濟穩定和政治穩定。

朱學恒指出，瑞士和德國排名一、二，是因為他們穩定且科學化的解封並且讓經濟保持穩定。而上一份報告以色列排名第一，則是因為他們長年面對戰爭與恐怖攻擊，在封鎖與緊急處遇上反應很快。

朱學恒認為，以此份排名來看，我國的國境開放看來勢在必行，甚至還必須考慮到外交上面如果不對等就不開放，會不會被中國大陸直接超車，從而在經濟恢復上吃了悶虧，這才是長遠來看的隱憂。他說，從最近的表現來看，我國防疫強，但是經濟部和外交部弱，這才是讓人擔心之處。

(中時電子報)