現任高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所專案助理研究員的曾尹儷表態投入高雄市長補選。（曾尹儷提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，中選會日前公告8月15日將進行高雄市長補選，國民黨繼高雄市議員李雅靜12日宣布，將爭取參加高雄市長補選後，曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的曾尹儷13日也表態爭取為國民黨披戰袍，她說，國民黨應有新面孔、新論述，才有機會開創新局。

曾尹儷表示，在罷韓過程她都深入造勢場合觀察，看到很多中產階級及上班族，許多都是非常理性的選民站出來，讓她很憂心國民黨似乎沒看見高雄真實的一面，才會做出錯誤的一些評估及決定。

她說，當罷韓成定局後，認為國民黨在高雄的耕耘真的不太了解高雄民情，對於罷韓最後的策略，都是違背民心的因應做法，撇開政黨的操作，她希望用她的表態參選，能夠讓國民黨焦點放回能夠如何接近民意，了解民意，用同理心來打場補選，而不是在站在政黨立場，如果不這麼做，很難再將失去的民心及信任補救回來，因此希望自己的表態參選，讓黨中央能夠重視，唯有改變外界對國民黨只有權貴能參政的政富二代參政文化，希望開放給一般平民可以參政的改變，才可以拉近跟民眾的距離。

曾尹儷強調，國民黨不了解韓市長當選3個月後就宣布參選總統的決定，已經在高雄埋下很深的成見，這結國民黨及韓國瑜都沒有去打開，導致與高雄市民越結越深，一直到罷韓成定局，仍然沒有回到問題點去檢討，不檢討為何民意會用這麼高票來罷掉韓市長，而卻一直著重政績上，但民眾已經不在乎政績好壞，這問題就出在黨中央及韓市長沒有跟民意溝通，因此如果補選沒有調整方向，敞開心胸與民意對話，也不會有好結果。

曾尹儷指出自己最大優勢是從基層努力做起，在黨內雖是小螺絲釘角色，但她長期人在美國，在美國黨分部當了常委，也舉辦很多年輕人活動，試著跟海外留學生拉近和國民黨的距離，這樣努力下，很多人願意再給國民黨機會，也來參加活動。

她也強調，她因從基層出身，比較能夠掌握在地的民心民意，可以直接與簡易的語言跟民眾對話，我想用過去跟年輕人接觸的經驗，以及了解生活百態和民間困苦，出來論述政見，會是比較容易被接受認同的。

她也坦承，2010年曾經擔任楊秋興發言人會對她補選造成影響，這也將成她最大劣勢，楊秋興後來成了國民黨員，在這次罷韓也有糾紛，但她本身並非楊秋興的團隊，只有那一仗，她是用自己理念去幫一個無黨籍的人參選市長，她也很驕傲打了第二名。

在李雅靜出來表態後，她認為時機成熟，因此表態參選，也讓黨中央能夠知道高雄的生態。

現任高雄科技大學專案助理研究員的曾尹儷，是美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士、美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士；曾參與2000年、2008年總統大選國民黨南部競選總部事務及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣事務，曾在美國、日本等企業任職；2006年擔任國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人、2010任楊秋興競選團隊發言人。

中選會公布8月15日進行高雄市長補選，綠營由行政院副院長陳其邁出馬幾乎是最大公約數，國民黨仍在覓求人選，不過繼高雄市議員李雅靜今早宣布參與高雄市長補選一役後，曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的曾尹儷也表態爭取為國民黨披戰袍，她說，國民黨應有新面孔、新論述，才有機會開創新局。

現任高雄科技大學專案助理研究員的曾尹儷，是美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士、美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士。曾參與2000年、2008年總統大選國民黨南部競選總部事務及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣事務，曾在美國、日本等企業任職。2006年擔任國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人、2010任楊秋興競選團隊發言人。

(中時 )