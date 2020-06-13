中信兄弟正與樂天桃猿進行「排名第1的爭奪戰」，中信兄弟陸續傳出傷兵，繼詹子賢之後，開路先鋒王威晨也有狀況，今（13）日的先發陣容沒有王威晨、繼6月10日後本周第2次沒有先發，第1棒改由吳東融出擊。

針對王威晨缺陣先發出賽，中信兄弟總教練丘昌榮指出，王威晨最近因觸身球的關係，讓他的小腿在著力時有點不舒服，而且這幾場比賽的打擊打得不理想，所以給他調整一下。

丘昌榮認為，相信球員都是竭盡所能想要表現好，最近打得悶一點，球員自己對自己要求較高，這是好現象，因為長球季之中，一定會有人打得好、有人狀況會差一點。

丘昌榮希望這時候這些中生代球員要挺住，有時候成績拉上來，身體各方面是不舒服的，面對這些狀況怎樣突破關口，這個球隊才會愈來愈成熟。

今天王威晨沒有先發但是仍可打球，丘總說，這幾場比賽就讓他調整一下，畢竟他一直持續出賽，而且王威晨自我要求高、鬥志旺盛，這種球員不用講太多話，只要給他休息一下，他就會自行調整好，這幾年他就是這樣努力上來的，他可以做到適時的調整。

(中時 )