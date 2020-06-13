新竹關西汽機車擦撞 騎士無呼吸心跳 16:412020/06/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 事故發生在13日下午3點許，警、消到場分別調查事故原因、協助送醫。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣關西鎮13日下午傳出車禍意外，現場疑為機車騎士與汽車發生擦撞，34歲的男姓機車騎士受困在汽車的車底，新竹縣消防局派人至現場救援時，騎士已無呼吸、心跳，由關西消防分隊送往桃園國軍醫院救治。 這起意外發生於下午3點20分許，現場為汽車、機車發生事故，騎士現場無呼吸、心跳，由關西消防分隊到場救援，脫困後送醫急救，警方也至現場調查，仍在釐清事故原因中。 (中時 ) #現場 #騎士 #機車 #呼吸 #汽車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 女同事太正受不了！友達主管偷拍裸浴爽看 存檔隨時回味 - 社會 大甲媽出巡彰化「0暴力」破功！黑衣人追打36執士團影片曝光 - 社會 短裙妹臀部掉出長條物 老司機笑：用塞的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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