新竹縣關西鎮13日下午傳出車禍意外，現場疑為機車騎士與汽車發生擦撞，34歲的男姓機車騎士受困在汽車的車底，新竹縣消防局派人至現場救援時，騎士已無呼吸、心跳，由關西消防分隊送往桃園國軍醫院救治。

這起意外發生於下午3點20分許，現場為汽車、機車發生事故，騎士現場無呼吸、心跳，由關西消防分隊到場救援，脫困後送醫急救，警方也至現場調查，仍在釐清事故原因中。

(中時 )