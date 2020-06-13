1名男網友工作疲勞，趁著假日上網想尋找按摩店為自己紓壓，搜到一家標榜只要2500元就能按摩和排毒。不料享受過程中，男網友禁不起女郎的推銷，以為可以有更多服務進而加碼，卻只得來挑逗和泡泡澡服務，最後竟要支付費用13500元，令男網友自嘆：「真的被當肥羊宰割了」。

1名網友在PTT上自嘆：「自己真的被當肥羊宰割了」。此名男網友日前為想消除平日上班辛勞，上網尋找精油按摩店想為自己紓壓，尋到1家標榜只要2500元即可享受精油按摩與排毒，男網友開心前往店裡享受服務，更換內褲到清潔自己身體後等待按摩女郎。

按摩過程中，是1對姊妹前來服務男網友，一開始先是以手指「戳」按摩身體，當要求男網友翻身正面時，此時男網友的大GG已經挺拔林立，女郎卻說要不要加服務，男網友此時性慾大發已無可忍耐，立即答應加價，結果後續服務竟然只是正面精油按摩及芳香精油泡澡，再以自己細嫩的手挑逗男網友的2粒紅豆與根部，服務沒多久後，女郎竟對男網友說：「今天的服務就到這裡喔」。事後男網友竟需支付13500元的費用，令男網自嘆：「真的被當肥羊宰割了」。

網友紛紛表示，「13500元絕對可以喝到顏質PR95以上的茶」，也有網友建議：「尻完一槍再過去就好了阿」。針對店家這樣的服務內容，網友說：「店家也是看準你是有錢臉皮薄的人 才會一直剝皮一直」，網友對男網友花這麼一大筆錢建議：「你知道嗎？在越南你只要花500就可以了」、「13500一般養生館紅牌台妹都可以上兩堂體育了...太盤」。

(中時電子報)