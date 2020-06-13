為持續推動台灣醫療服務全球化「顧客走進來，醫療走出去！」目標，由兩岸企業家聯合會理事長王國安發起的「臺灣大健康產業聯盟協會」經長期籌備，於今(6／13)日在台北盛大召開，邀請到台灣公私立醫療院所、預防醫學、生殖醫學、細胞產業、生技醫藥產業、養老產業、醫療器械等行業，計有20家醫療院所、30家生技公司參與，近200名企業家出席成立大會，攜手打造西進南向產學研醫，有廣度、有深度的交流平台。

兩岸企業家聯合會過去20年來在理事長王國安帶領下，憑藉在兩岸與全球企業充沛人脈實力，致力將台灣優質品牌對外輸出，舉凡連鎖、食品、金融、文創、健康、地產等主題推動產業投資對接會，具體服務累積超過6000名企業家，全球開設超50000家連鎖門店。

台灣大健康產業聯盟協會發起人 王國安表示，經過一段時間的運作，發現台灣醫療水準亞洲第一、享譽國際，世界排名200大醫院台灣即擁有14家名列前茅，具備20年免疫細胞癌症治療臨床研究技術，為亞洲目前唯二開放細胞治療產業發展集群。

王國安指出，現在正值大健康產業需求蓬勃發展的時刻，海外醫療服務需求擴增，以大陸為例整體總規模將達70兆台幣，每年3.4兆台幣增長，現在每年有超過100萬人尋求境外就醫癌症及重症治療，是全球境外醫療最大需求市場。加上近年來東協各國經濟持續飛快成長，整體醫療支出不斷增加，健康照護需求也於焉湧現。台灣應善用既有醫療健康照護產業優勢，採取正確的策略方程式，積極搶進大陸與東南亞醫療市場。

台灣公私立醫療院所、細胞與生技企業間應如何強化彼此合作信任感進而縮短合作觀察期，會是更重要的關鍵。因此，王國安遂發起成立創新交流合作平台「台灣大健康產業聯盟協會」，力邀醫療服務業與生技細胞產業團隊擔任各產業委員會重要職務，改由企業發起進行對接來打破傳統交流模式，期盼透過各產業俱樂部運作建構新的平台。

(旺報 )