脫了！胡瓜露兩點秀六塊肌 猛一看眾人全傻了 16:552020/06/13 中時 許政榆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民視《綜藝大集合》本週邀請來自各國斯巴達障礙賽的好手，包括美國、法國、馬來西亞、台灣等，上節目和藝人來賓們一起來挑戰《斯巴達爭霸賽》，當一一介紹戴著面具的斯巴達好手出場時，眾人卻不見主持人胡瓜，反倒看見一名身材特別突出的猛男，肌肉線條「異常灰黑」猛男，驚覺竟是胡瓜。 被大家發現的胡瓜，還自嘲走錯攝影棚，讓現場瞬間笑翻。他更說道「這是我出道38年第一次「裸上身露兩點」節目開場，真的豁出去了」，也搞笑說前面的「假腹肌」是給大家歡樂。 胡瓜畫上「假腹肌」混入猛男群中。（民視提供） 胡瓜（左）在一群猛男之中顯得異常突出，一下就被大家認出。（民視提供） (中時 ) #胡瓜 #猛男 #兩點 #眾人 #斯巴達 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 陳珮騏臉書公開表態「政治顏色」原因曝光網友讚爆 - 娛樂 寶島歌王5度外遇捲命案淪階下囚 被爆手抖罹失智症 - 娛樂 45歲徐若瑄同框媽媽！網驚：好像林青霞 - 娛樂 人妻遭性虐慘死...命理師驚曝租客下場 - 娛樂 脫了！胡瓜露兩點秀六塊肌 猛一看眾人全傻了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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