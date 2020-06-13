民視《綜藝大集合》本週邀請來自各國斯巴達障礙賽的好手，包括美國、法國、馬來西亞、台灣等，上節目和藝人來賓們一起來挑戰《斯巴達爭霸賽》，當一一介紹戴著面具的斯巴達好手出場時，眾人卻不見主持人胡瓜，反倒看見一名身材特別突出的猛男，肌肉線條「異常灰黑」猛男，驚覺竟是胡瓜。

被大家發現的胡瓜，還自嘲走錯攝影棚，讓現場瞬間笑翻。他更說道「這是我出道38年第一次「裸上身露兩點」節目開場，真的豁出去了」，也搞笑說前面的「假腹肌」是給大家歡樂。

胡瓜畫上「假腹肌」混入猛男群中。（民視提供）

胡瓜（左）在一群猛男之中顯得異常突出，一下就被大家認出。（民視提供）

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