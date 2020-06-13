苗栗縣長徐耀昌感謝各界集結社會愛心善款，挹注醫療資源投入苗栗偏鄉社區，協助苗栗朝向消除C肝的目標邁進。（何冠嫻攝）

縣府與肝基會、國際扶輪社、大千醫院等單位，13日在大湖鄉義和村社區活動中心辦理肝炎及肝癌免費篩檢活動，盼透過篩檢早期發現、早期治療，獲民眾踴躍參與。（何冠嫻攝）

縣府與肝基會、國際扶輪社、大千醫院等單位，13日在大湖鄉義和村社區活動中心辦理肝炎及肝癌免費篩檢活動，盼透過篩檢早期發現、早期治療，獲民眾踴躍參與。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動C肝篩檢，結合財團法人肝病防治學術基金會與扶輪社、大千醫院，13日到大湖鄉辦理肝炎及肝癌大型免費篩檢活動，獲民眾踴躍參與，並現場加碼21日的第二場篩檢名額，守護更多鄉親健康。

今年2至5月縣府先後在苑裡鎮、後龍鎮辦理高風險潛勢地區B、C型肝炎篩檢，共5400多人接受篩檢，陽性比率分別有11及15.7％，衛生局會與醫院配合執行超音波檢查及後續轉介治療。

13日縣府與肝基會、國際扶輪社、大千醫院等單位，在大湖鄉義和村社區活動中心辦理肝炎及肝癌免費篩檢活動，希望透過篩檢早期發現、早期治療。台北敦化扶輪社長戴源昌說明，與肝基會合作17年，針對C肝比例高的鄉鎮加強篩檢，並結合在地醫療院所，盼消滅肝炎疾病。

大湖鄉被國家C肝辦公室列為風險潛勢層級第五級，陽性率9.73％，尤其南湖、大南2村偏高，因此在各界挹注資源下為30歲以上鄉親免費篩檢，21日將在大湖義民廟辦理第二場篩檢，現場並將總名額從600人加碼到900人。

苗栗縣長徐耀昌感謝各單位協助並挹注資源投入苗栗偏鄉社區，鼓勵鄉親接受篩檢守護健康。徐耀昌等人並扮演「救救肝苦人」代言人，宣導接受血液篩檢等同省下7000元費用，且C型肝炎有新藥可治療，患者可免於施打干擾素產生副作用的困擾，一個療程8至12周，健保幫忙支付20萬元，其治癒率更高達98％以上，呼籲鄉親把握機會接受篩檢，有好肝才有幸福生活、保有自己的彩色人生。

肝基會執行總監黃婉瓊指出，B型肝炎病毒與C型肝炎病毒傳染途徑均由血液或體液傳染，經研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高，越會提高罹患肝硬化及肝癌的風險，而現在B肝帶原者可用藥控制，但台灣每年新增的C肝患者仍高達數千人，因此，應善用具有極高治癒率的C肝口服新藥，儘早治療。

肝基會強調，不放棄任何可以找出潛在患者的機會和死角，提升民眾保肝的正確意識，更讓患者主動篩檢、積極就醫、早期治療，期望在主動出擊的努力下，有效提升民眾就醫意願與C肝治療率，助患者能早日脫離「肝」苦。

(中時 )