台南市警察局麻豆分局13日於六甲山區執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，針對噪音、改裝車輛加強取締。（台南市警察局麻豆分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局麻豆分局13日於六甲山區執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，針對噪音、改裝車輛加強取締。（台南市警察局麻豆分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲山區市道174線及175線沿途山景優美，彎道起伏常吸引大型重機車友相約上山舉行「車聚」活動，假日車友在山區呼嘯而過，影響山區居民生活品質，麻豆警方13日上午出動30名警力加強稽查，查獲噪音檢測不合格等大小違規50件，麻豆警方呼籲民眾，行駛山區道路務必遵守交通規則。

台南市警察局麻豆分局13日上午結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站、台南市政府環境保護局，在174線32.5公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，針對噪音、改裝車輛加強取締。

聯合稽查共攔檢大型重機60輛，其中噪音檢測不合格8輛、交通違規21件，其中加裝燈飾6件、頭燈變更10件、拆除消音器2件、無照駕駛2件、未戴安全帽1件。

麻豆警分局長楊慶裕表示，少數駕駛追求炫目、氣勢而改裝車輛，不僅有交通安全疑慮，也會產生噪音汙染，未來將持續加強稽查取締，歡迎車友來遊玩、觀光，但勿任意改裝車輛，且務必遵守交通規則，避免發生車禍。

(中時 )