央視於13日罕見發表《當心台海成爲挑釁者的葬身地！》評論員文章。文章指出，美國海軍一架波音C-40A運輸機從日本沖繩軍事基地起飛後，穿越臺灣上空，最後從台南外海離開。美軍機飛越臺灣已違反《國際法》和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件。大陸國台辦11日對此強烈譴責。

文章稱，儘管島內一些媒體企圖以規避雷雨天氣等藉口爲此事低調開脫，但明眼人一望便知，這是民進黨當局與美國狼狽爲奸，合演的一出雙簧戲。通過這眾目睽睽之下的一進一出，企圖營造出美台高度軍事互信、作戰時台灣也能迅速獲得支援的假像，以此矇騙臺灣民衆，並爲台獨分子撐腰打氣。

文章指出，眼下，美國正處於國內嚴重疫情與抗議種族歧視活動的兩場危機之中，美國政客治國無能，甩鍋中國、轉移話題的伎倆幾乎用盡。如今，美國政客看中民進黨當局的那些漢奸，雙方臭味相投，以非法、冒險手段頻頻打擦邊球，不斷挑釁試探中國大陸底線，挑起兩岸事端的險惡用心路人皆知。

文章表示，美軍機穿台飛行的同時，解放軍數架蘇-30飛機在台灣海峽西南部空域進行了戰備巡航。解放軍克制且恰當地擊破了美台的試探氣球，同時也嚴正表明立場：中國領土領空不是豺狼們以任何藉口想來就來的地方，解放軍有決心、有意志、有能力堅決維護國家主權、安全、發展利益。

文章表示，軍事觀察家注意到，在這樣一場沒有腳本的實戰任務中，中國人民解放軍表現出迅速反應、精准反制的戰鬥力，也再次證明解放軍在台海地區不容挑釁的實力。甘當美國「舔狗」的民進黨當局聲稱對解放軍的巡航戰機予以驅離，好像美軍的侵門踏戶不是威脅，而解放軍維護領土主權完整才是威脅一樣，其謀台獨之心昭然若揭！

文章稱，一直以來，民進黨當局拼命渲染大陸「武力威脅」，慣用伎倆是只談「武統」，卻不講台獨分裂行徑才是觸發武統的前提條件；更不敢捫心自問搞台獨需要整個臺灣社會付出多大的慘重代價。明知夜路兇險，卻依然企圖將更多不明真相的島內民衆綁上台獨戰車。

文章稱，殊不知，祖國大陸《反分裂國家法》中白紙黑字寫得清楚明白，當和平統一的可能性完全喪失，就將扣動武力統一的扳機。有識之士指出，隨著中美對抗加劇，未來美國以軍事行動干涉臺灣問題可能會更多。5月以來，美台接連公佈兩起對台軍售案；今年尚未過半，美軍艦已7次進入臺灣海峽；9日更是派軍機直接飛越臺灣上空，11日又曝出美軍驅逐艦向馬祖方向航行。民進黨當局爲了一黨一己的私利，勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，不能不讓主張祖國和平統一的人們提高警惕、做好必要準備。

文章表示，需要強調的是，不管美軍以任何形式介入臺灣問題，都無法根本解決其國內積怨已久的社會矛盾，更無法阻撓中國和平發展的步伐；不管民進黨當局如何挾洋自重，與外部勢力加強軍事勾連，都無法改變台獨就是死路一條的既定命運。中國的完全統一是任何勢力任何人都無法阻擋的時代潮流，美國政客和台獨分子不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心！如果挑釁者一意玩火，當心台海成爲你們的葬身地！

(旺報 )