高醫前院長賴文德住家火災調查結果流出，「電氣因素」疑似為致災主因。消防局強調，賴家火災一案目前由檢方偵辦中，事涉偵查不公開原則及尊重檢方偵辦，對於火災調查結果不方便透露。

消防局表示，由於該案事涉5條人命傷亡，刑法上有「失火」罪責，2週前移轉給三民一分局，警方已函送高雄地檢署繼續偵辦。

5月3日清晨賴宅5層樓透天厝傳出火警，濃煙火焰自3樓向上迅速流竄，不到一個半小時，建築內部燒到只剩鋼筋水泥骨架。屋主賴文德夫婦第一時間幸運被消防人員救出，但女兒、女婿為了保護3位幼孩來不及逃出，全家5口不幸命喪火場。

當時消防人員初判起火點在2樓樓梯口處，火勢引發後迅速形成「煙囪效應」，2樓僅樓梯間輕微燒毀，但賴宅為罕見採用全木材直接裝潢毛胚屋的設計，導致火勢一發不可收拾，3至5樓幾乎付之一炬，燃燒狀況更逐層遞增，以5樓最為嚴重、溫度高達數百度，還一度出現「閃燃」現象。

消防局歷經1個多月鑑識及調查，調查結果疑似為「電氣因素」釀災。當時消防人員就發現，賴宅2樓樓梯口旁吧檯碳化情況明顯，還混雜不明電器燒融後的殘骸。可能是原本放置於吧檯上的電器短路走火釀災。但實際上到底是吧檯上的電器還是老舊屋內配電線走火，具體原因還要等檢方偵辦結束後才能確認。

(中時 )