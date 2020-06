淡大俄文系畢業戲劇製作《紅帆》影片在網上發佈。(淡大俄文系提供)

參與淡大俄文系畢業戲劇製作《紅帆》的師生合影。(淡大俄文系提供)

因應新冠肺炎防疫,淡江大學俄文系第24屆畢業戲劇製作《紅帆》,彩排錄製、剪輯而成的影片,6月2日起首度於臉書、YouTube上發佈。來自國內外網友的按讚,不僅彌補學生因防疫無法舉行畢業公演的些許遺憾,也為又一次的台俄文化交流留下紀錄。

《紅帆》由淡江大學俄文系的俄籍專任助理教授史薇塔執導、編劇,俄國傳奇作家亞歷山大‧格林於劇中登場,擔任說故事人、娓娓道來其膾炙人口的代表作。史薇塔表示,新冠肺炎疫情迫使全球各地民眾待在家裡,畢業公演也改為5月14日於淡江大學實驗劇場閉門彩排,但「Life must go on!The show must go on!」

曾先後被改編成芭蕾舞劇、電影版本的《紅帆》,描述女主角「阿索麗」幼時遇到一位自稱魔術師的旅人,留下一段話:一位英勇帥氣的王子,將乘著一艘神奇的紅帆船來迎接她,帶她前往另一美麗的國度……。深信不疑的「阿索麗」,最終盼來她的王子與紅帆船,成就一段「比海洋更古老、更傳奇偉大的甜蜜愛情故事」。

在史薇塔的眼中,現今世上「好女孩遠比王子還多」,身為21世紀的女性,應早日告別等待白馬王子、紅帆船的幻夢,「建造屬於自己的紅帆船,啟航覓得真愛」。《紅帆》宛若一齣音樂劇,透過歌舞、視覺影像交織呼應,呈現出身為歐洲一部分的俄羅斯文學風貌,以及全球化浪潮下多元、跨界的藝術「混搭」。

《紅帆》劇中不但穿插俄國傳奇歌手、演員、詩人維索茨基的名曲《愛的歌謠》,希伯來語猶太民俗音樂《Havah Nagilah》,以及Queen的《Bohemian Rhapsody》等,壓軸的謝幕歌曲則是Abba的《The Winner Takes It All》。男女主角由黃子紘、徐嫿兒擔綱,彩排錄製、影片剪輯則出自蔡岷叡之手。

被譽為俄國文學史上最富異國情調的名家之一,亞歷山大‧格林(1880-1932)畢生用筆謳歌海洋、冒險、愛情,每每出現為愛情而冒險,以及隨之而來的諸多奇遇。但現實生活中的作家,卻是多次被捕入獄,甚至三度遭流放,畢生窮困潦倒,最終死於肝癌、胃癌;作品與人生反差之大,令人不勝唏噓。

(旺報 )