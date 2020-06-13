法國海軍一艘核潛艇周五（12日）在土倫港口維修期間起火，多名海軍消防員聯同當地消防撲火。潛艇上的核反應堆等早在維修前已被移走，事故沒有造成任何傷亡，也未有帶來安全風險。

據《東網》報導，法國海軍表示，起火核潛艇「Perle」號早在5個月前就移走潛艇上核反應堆、核燃料及武器，強調冒出煙霧沒有輻射，而所有船員及工人都已安全撤離。當地傳媒則拍到核潛艇船身冒出白煙，另有大批人士逃離現場。

官方資料顯示，涉事核潛艇1993年服役，屬法國6艘紅寶石級潛艇之一。紅寶石級潛艇是世界上最小的一級核潛艇，與美俄相比，法國的核潛艇發展較晚，而且選擇了一條與眾不同之路。它首先發展的是戰略核潛艇，這與其堅持獨立的國防政策、急需核威懾力量有關。遲至1976年，法國才開始建造自己的第一級攻擊型核潛艇，也是世界上最小的一級核潛艇。該級艇共建6艘，其中後2艘為改進型。

(中時電子報)