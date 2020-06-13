健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發外界議論，包括中華民國心臟協會、眼科醫學會都在報導出爐後感到非常錯愕，其中心臟協會先前參與的討論只有醫材分類及核定費用，從來沒討論差額自費上限，而眼科醫學會與健保署也沒達到人工水晶體的上限共識，直呼政府此次的做法沒有程序正義。

中華民國心臟協會理事長黃瑞仁表示，這次公布的8項特材，其中有4項屬於心臟科，過去一年半以來，學會與健保署討論的議題都是功能分類及核定費用，從沒有討論訂定差額自費上限，多次會議都在談塗藥支架、節律器的分類、合理的價格及全世界的中位價等費用，這些都記載在會議記錄中。在媒體上看到醫療特材差額給付自費上限金額，很多會員覺得錯愕，好像過去一年半的努力、程序正義沒有完備。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，以自費人工水晶體為例，三焦點散光片的上限金額部分，當時專家並沒有一致的共識，認為上限金額的擬定應該先緩緩，暫時不要提出上限，這次特材差額給付上限結果出來後，許多醫師都認為自己的專業意見沒有被充分採納。

對於程序的正義，衛福部指出，每次在開會時，有針對不同專業器材找不同專家，程序都有和與會專家代表說清楚，但也碰到一些狀況，若未來還是溝通不良，會再改善。

劉瑞玲進一步指出，健保自費醫材比價網行之多年，民眾有充裕時間比較各家醫療院所的醫材價差，可是除了價格之外，或許民眾也會考慮去哪個醫院看哪個醫師，在對於資訊的透明化上，因有些民眾對網路科技不熟悉，運用AI的方式更是要努力的方向。

黃瑞仁認為，政府應取消訂定差額自費上限，採取資訊透明的方式。劉瑞玲則認為，還是要有管控的方式，除了健保署提出的差額給付上限，也可交由各醫學會成立自費醫材審計委員會統整專業人士來共同討論、審查及擬定上限。

(中時 )