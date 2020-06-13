受到新冠疫情、封殺華為和港版國安法上路等衝擊，近幾個月美中關係也跌入谷底。財信傳媒董事長謝金河表示，以往中資企業赴美上市，被華爾街投資銀行視為大肥肉，如今最大的改變是，中資股紛紛從美國大遷徙，不是移回中國，而是到香港第二上市，導致「香港本地財團，英資洋行全部都被邊緣化！」

謝金河在臉書貼文表示，美中冷戰不斷升級，瑞幸咖啡假帳風波又進一步催化，到了港版國安法上路，美國揚言取消香港特殊待遇，現在香港聯繫匯率制度也面臨考驗，大家正密切關注港元會不會棄美元，改採與人民幣掛鉤？

他說，眼前最大的改變是中資股紛紛從美國展開大遷徙，不是移回中國，而是到香港第二上市，去年阿里巴巴回香港，代號9988，如今市值4.5498兆港元，已是港股第一大市值企業，而原來在香港排牌的騰訊以4.2129兆港元退居第二。

「最近回到香港的網易，6月11日以每股123港元掛牌，取得比阿里更好的代號9999，不過網易風光上市，股價表現平穩，12日收盤價128.5港元，中韱者賺不多。下周劉強東的京東在召股結束後，18日正式掛牌。」

「這個趨勢會一直持續下去，下一個可能是百度！」謝金河指出，過去20年來，中資企業赴美掛牌ADS，一直是熱門新話題，中國企業主也可以趁股票在海外上市的機會，將資金挪移至境外，也方便子女在海外就讀及置產。而中資企業赴美上市，也是華爾街投資銀行的到口大肥肉，這些大行會對中資企業大開方便之門，雙方共享厚利，現在美中關係生變，過去絡繹不絕到美國掛牌的中資企業會改弦易轍，回歸香港變成趨勢。

謝金河說，港股也會出現大風吹，國際資金會逐漸從香港移出，香港股市會逐漸中國化，香港未來的恆生指數成份股會由中資股掛帥，從阿里巴巴、騰訊、建設銀行、中國移動、美團、京東、網易、平安、工商銀行等一字排開，「香港本地財團，英資洋行全部都被邊緣化！」

(中時電子報)