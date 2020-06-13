位於台南麻豆區的台灣首府大學13日下午舉辦畢業典禮，家住高雄鳳山的72歲黃林阿菊阿嬤，是本屆最高齡的畢業生，4年風雨無阻到台南上課，勤奮好學，獲頒特殊勤學獎。黃林阿菊說，她的大學夢已圓，今後將開始過自己喜歡的退休生活了。

黃林阿菊家裡共有10個兄弟姊妹，她是排行第10的么妹。家裡的兄弟姊妹也都有不錯的成就，高齡96歲的大哥林吉明是前高雄縣建設局長，3哥是高雄大寮國中退休的校長林吉清，其餘各個兄弟姊妹也都在銀行、醫學等業界各有一片天。

黃林阿菊育有一對子女，目前也是銀行業與警界中的箇中翹楚。在家族成員的薰陶與鼓勵下，黃林阿菊也以哥哥姊姊為榜樣，在自己家庭穩定後，也開啟了努力求學的志向。

導師陳瑩達表示，黃林阿菊先到左營高中進修部讀了3年的書，之後選擇台首大進修部觀光管理學系就讀，求學期間非常珍惜每一次的學習機會，風雨無阻的出席每一次上課，也必定坐在前排勤抄筆記，與授課老師、同學都保持良好的學問討論與互動。

黃林阿菊表示，非常感謝台首大給自己讀書的機會，也感謝首府大學的教師與同學陪著他一起努力了4年，現在總算圓了自己的求學夢，而她也可以驕傲的以自己為榜樣，告訴家族裡面各個孫子要認真向學，未來畢業後也可以穩定踏實的進行自己的退休規畫。

(中時 )