各國邊境管制逐步解封，政府相關部會研議開放轉機但旅客不入境，初步結論擬不讓轉機客過夜，並限轉機時間在八小時內，美洲往來東南亞的轉機將列入優先開放名單。

因應新冠肺炎病例多數從境外移入，中央流行疫情指揮中心從3月24日起，禁止旅客登機來台轉機。目前各國邊境管制逐步解封，國籍航空公司建議先開放轉機，但旅客不入境，中央疫情指揮中心日前請民航局協調桃園國際機場公司，只要提出轉機專有動線，就可以考慮開放。

據了解，轉機方案中，擬不讓轉機客過夜，並限制轉機時間在八小時內，不讓過夜是縮短轉機客停留時間；限八小時內，主要是現在營運的國際航班不多，若轉機時間太短，失去轉機意義，但可持續滾動檢討。

根據初步結論，所有旅客在登機前、抵台下機後均會量測體溫，下機後由專人帶領走專門通道、動線到專門的候機室等待轉機，等候轉機期間，轉機旅客若有購買免稅品、用餐需求，免稅商店會有防疫專員提供服務，全程都會做好防疫裝備，包括戴口罩、穿防護衣等，不會與一般旅客接觸。

以往台灣二家國籍航空大多將台灣作為美洲往來東南亞的轉機據點，未來也會將美洲往來東南亞的轉機列入優先開放名單；初步擬不讓轉機客過夜，並限制轉機時間在八小時內，且來往班機將限制為同一家航空公司，透過掌握航班時間控制轉機民眾停留時間。

(工商 )