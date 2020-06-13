遙控無人機運用越來越廣，但管理新制上路後，操作要有證照、空拍機要註冊、要投保，報名考照的人爆多，分梯次、地點考試，術科考無GPS定位操作，頗有難度，攝影師洪年宏利用疫情期間工作量減少，搶頭香拿到證照。

遙控無人機用於災難搜救、勘查災情、空拍地景、農業噴灑、運送物品等用途，使用越來越普遍，尤其近幾年盛行用無人機空拍美景行銷觀光景點，因此，玩家、政府機關的警消人員都趕考證照，嘉義市警察局還以10萬元經費開辦訓練課，有10多人受訓。

洪年宏說，無GPS定位操作無人機飛8字形、矩形、360度旋轉、原地下降等航線，與平常操作GPS定位的無人機，大異其趣，很有挑戰性，他在疫情期間準備考試，考術科時考量風向、地形條件，選擇到高雄場考試，一試過關，很開心拿到操作證。

洪年宏說，無人機管理新制3月底剛上路，全台很多人趕考證照，但考場場地、評委人力有限，因而每梯次考生人數限量，目前嘉義地區考取證照的玩家屈指可數，證照依規定每2年要重新考試換照，且比照汽機車，要投保第三責任險，非常嚴格。

(中時 )