勤美學推出「笑酵實驗室」科學體驗，帶領親子體會食物製作過程中，物理與化學性的自然變化。（勤美學提供／何冠嫻苗栗傳真）

勤美學傳達自然永續、職人精神、生活哲學的核心精神，在香格里拉樂園融入在地文化，打造一系列旅遊與生活體驗。（勤美學提供／何冠嫻苗栗傳真）

勤美學傳達自然永續、職人精神、生活哲學的核心精神，在香格里拉樂園融入在地文化，打造一系列旅遊與生活體驗。（勤美學提供／何冠嫻苗栗傳真）

勤美學傳達自然永續、職人精神、生活哲學的核心精神，在香格里拉樂園融入在地文化，打造一系列旅遊與生活體驗。（勤美學提供／何冠嫻苗栗傳真）

因應疫情趨緩，迎接旅遊旺季，今年勤美學首次與科學趣味知名品牌「賽先生科學工廠」合作，6月到8月期間推出「笑酵實驗室」，為親子打造深度體驗旅程，親近大自然培養體能、強化免疫力，更能透過科學優系實驗，在山林中展開冒險、獲取新知，展開一場自然系的森林學習之旅。

「人要從小親近自然，才會懂得尊重生命並保護環境。」 勤美學指出，歐美國家將環境教育視為重要的教學內容之一，今年透過與賽先生科學工廠合作，結合生活美學將科普實驗帶進森林，把艱澀難懂的科學知識轉化為有趣互動的生活小常識，讓親子在天然系防潑水塗層、酸鹼變化的奇幻泡泡等科普場景中，以自主學習方式去探索、感知自然的魅力和探索知識的樂趣。

勤美學說明，藝術創作家老師陳建智更在勤美學打造了一座「2020森林方舟」，讓基地充滿玩趣的穿梭量體感、空間感，激發孩子們的想像力，並成為孩子的戶外體能遊戲場，帶領孩子探索並與自然環境互動。

此外，勤美學在暑假期間，推出「笑酵實驗室」科學體驗，以苗栗在地的料理為主題，每月邀請職人，在在地文化與旅遊生活結合下，分享並帶領民眾體會食物製作過程中，物理與化學性的自然變化，安排「6月發酵」，藉包子饅頭或麵包解開酵母菌在食物裡的秘密；「7月氣味」則將氣味吃下肚，感受酸甜好滋味；「8月凝結」，讓黃豆與愛玉子的科學變化極致展現，體驗好吃又好玩的趣味實驗。

(中時 )