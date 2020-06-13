這起意外相當詭異，美國加州一名男子，因為拒絕警方逮捕，在大街上與警方對峙，男子突然狠咬自己的手臂，扯下一塊肉之後吐在地上，一旁民眾嚇得驚聲尖叫，更離奇的是，男子遭警方逮捕送醫32分鐘後，宣告死亡。

位於加州雷丁市（Redding）市中心一間飯店，日前凌晨傳出驚叫聲，警方到達現場後發現，只有37歲男子戴維斯（Morgan James Davis）一人在房間裡，他情緒非常激動，且身上有血跡，正當警方準備將戴維斯帶回警局時，他突然拒絕配合，雙方在大街上對峙。

與警方僵持到一半，戴維斯突然發狂狠狠咬住自己的左手臂，接著扯下一大塊肉，旁邊民眾見狀驚喊「他正在吃」！警方見情況開始失控，隨即上前制伏戴維斯，並強制送醫院，戴維斯1點43分到達醫院，2點15分就宣告死亡。

根據外媒報導，警方在戴維斯家中找到大量毒品、藥物，還有一把沾血的刀子，但死亡原因必須驗屍後才能確定，而當時參與逮捕戴維斯的5位警方，暫時停職休息並接受調查。

(中時電子報)