2020企業女子壘球聯賽編號第32場比賽，新力旺旺獅又推出美籍外援巴恩希爾（Kelly Barnhill）掛帥先發，投7局只被擊出2支安打，送出8次三振，終場比數2比0，她又拿下完封勝，除了獲選單MVP，並將個人連續無失分局數推進至26局。

巴恩希爾獲選單場MVP。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

新力旺旺獅全場擊出4支安打也不算太多， 但適時掌握機會，在1局下即利用2支安打、2次四壞球，以及卡爾森的投手犯規，一舉攻下2分，並一路領先至終場。巴恩希爾拿下第7勝（1敗），戰績非常耀眼。

新世紀黃蜂由本土小將施彩芸擔任先發，但僅拿下1個出局數就退場，改由外援卡爾森（Carson）接手。她投完剩下的6.2局，送出8次三振，被擊出3支安打，內容也不差；但終究未能化解1局上的失分危機，不過紀錄上她並無失分，敗投則記給施彩芸。

新世紀黃蜂打線受限於巴恩希爾的球威，全場僅擊出2支零星安打，遭到完封也是無法避免的結果。

(中時 )