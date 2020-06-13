【1】放棄高薪寧賣茶 她創綠色企業叫「甘馧」

〈甘馧茶飲〉以社會企業為定位出發，「甘馧」的讀音就是台語的「感恩」，葉怡君以此為品牌命名，是希望藉由挑選友善地球的食材、並為消費者食安把關，最後回饋資源給社會，也就是將茶飲營收的5％捐助浪浪團體。「一杯手搖飲，也能發揮社會價值」，飲水思源、回饋社會，葉怡君說她希望賣茶，也能推動社會的善循環。

【2】台北君悅「勁夏購物節」限時快閃 凱菲屋BUFFET下殺51折

歡慶解封喜迎暑假，台北君悅酒店自6月12日（五）中午12時起至7月5日（日）晚間11時59分59秒止，推出館內超人氣無國界自助餐「凱菲屋」、精緻和風美饌吃到飽的「彩日本料理」，還有以粵式佳餚聞名的「漂亮廣式海鮮餐廳」三家餐廳的超值餐券，以最低51折起的超殺優惠搶市。同時，開賣日起至6月21日精選餐券買5送1，6月22日起至7月5日止，精選餐券買10送1。

【3】台北美麗信花園酒店半自助式套餐今開賣 每周六日豪華套餐599起

台北美麗信花園酒店宣布，即（6/13)日起館內「光廊Light Cafe」每周六、日推出「食在精點˙半自助式套餐」，每位只要599元+10%起，提供十八道現點現做主餐供客人選擇，還有海陸輕食沙拉吧及甜點、水果飲品專區無限歡享，敬邀嘉賓呼朋引伴一同饗美食，標榜實惠的價格成就滿足的一餐。此外，享用海陸輕食沙拉吧，成人每位480元+10%、孩童每位280元+10%，六歲以下免收費。

(中時電子報)