新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心表示將優先開放美洲轉東南亞的轉機客，也就是現階段仍不考慮開放大陸轉機客，對此交通部高階表示，目前香港開放的轉機客也還未包括陸客，主要不敢一下子開放太多，否則現階段估計陸籍轉機客是最多的。

航空業資深人士指出，目前美國疫情仍然嚴重，美國聯合航空與達美航空等都有要求旅客提供新冠肺炎檢測報告，如果能有檢測報告，要比量體溫安全多了，對機組人員及乘客也多一層保障。對此交通部高階表示，這是指揮中心要去考量的事。

航空業界評估，目前東南亞各國也都還實施境管措施，因此轉機客的量有限，中國大陸因為對於外籍航空公司飛大陸實施五個一政策，也就是一家航空公司在一個國家內保留一條航線，一周不超過一班，這項政策讓大批想要返回中國的留學生與民眾一位難求，如果陸客能從台灣轉機，估計現階段轉機客最多。

另特別的是，大陸未開放民眾出國經台灣轉機，但是對入境的民眾未做限制，因此在3月24日我國開始禁止轉機客前前夕，歐美經台灣返回大陸的留學生曾出現爆量狀況。

(工商 )