大愛劇場八點檔連續劇〈我在你心裡〉熱播中，13日舉辦首場戲劇見面會，正巧今天也是女主角方文琳55歲生日，劇組特別準備蛋糕，游安順和太太也抱著兒子上台為方文琳慶生，方文琳表示平常很少過生日，也許願希望疫情在全世界終止，以及大家平安健康。

〈我在你心裡〉劇中演員方文琳、游安順、黃迪揚、米可白、方琦、蕭正偉、李雪等亮麗出席跟觀眾交流分享。米可白飾演的是年輕時期的女主角，介紹方文琳出場時，大聲呼喊「仙女姐姐」，她笑說覺得方文琳總是輕飄飄的，方文琳趕緊自嘲的說其實是自己走路很快，一下子就不見了。

即便55歲方文琳外表仍和出道時「飛鷹三姝」團體時期一樣，被問到凍齡秘訣，方文琳說「要懂得自己獨處，不要怕孤獨」，有的人害怕孤獨就會找很多事去歡樂、去喝酒，方文琳說自己很享受獨處，可以待在家裡做自己喜歡做的事情，或者可以運動、可以跑步，現在就有固定跑步，還成了馬拉松代言人。

方文琳戲裡演虎媽，私底下養兒育女其實是給孩子很大的空間，談到2個女兒，一個大學畢業，一個明年畢業，面對孩子的感情態度，方文琳說上大學就可以交男朋友，很希望女兒能帶回家，才能知道男生的個性，女兒也比較會跟媽媽說男朋友的問題，一切採開放式教育。戲裡飾演方文琳女兒的是方琦，覺得自己完全不用演就能感受當女兒的壓力，因為自己的媽媽梁佑南就是個虎媽，方文琳笑說演吵架的戲，方琦都一次ok，反而是自己不太會吵架。

〈我在你心裡〉已經播出六集，目前由米可白跟黃迪揚演出年輕時期的故事，就像是愛情文藝片一樣，見面會中故事的主人翁說，看得都想再戀愛一次了。其實當初要把全家打麻將的「家醜外揚」時內心很掙扎，但事後想想，如果戲劇播出後，只要全世界有一位觀眾，看了這齣戲有所改變，就覺得自己值得了。

游安順出席戲劇見面會，老婆兒子也現身同框。（大愛提供）

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