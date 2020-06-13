東大畢業活動中推出牽「掛」祝福禮、「2020愛妳愛妳」大型畢業裝置藝術，畢業生歡樂拍照。（東大提供／陳淑芬台中傳真）

東大畢業典禮後畢業生歡樂拍照。（陳淑芬攝）

「要為職涯發展做超前的準備！」東海大學校長王茂駿13日在畢業典禮上期勉畢業生，受疫情影響，當下就業環境顯得格外嚴峻，可能會需要較長的時間尋找和等待，若遇困難要從積極面看待，並利用時間為職涯發展做超前的準備。

東海大學13日舉行畢業典禮，因應疫情防疫政策，採畢業生自由報名參加，有1100名畢業生與會，並以線上直播提供師生及家長參與，校方邀請東大董事長吳清邁及奧林匹亞會委員吳經國到場分享經驗，鼓勵畢業生。

東大校長王茂駿祝賀畢業生完成階段學業，向人生另一個階段展開探索之旅。他並提醒畢業生指出，全球受到新冠肺炎疫情影響，當下的就業環境顯得格外嚴峻，有可能在踏出校門後，可能會需要較長的時間尋找和等待。

王茂駿鼓勵畢業生表示，要認知自我的天賦才能、優勢領域、性格特質及擁有的資源，並思考自己的人生方向與目標；要勇於接受挑戰，有能力面對挫敗，逆境是最好的學習成長機會，可以成為邁向成功的階梯。

東海大學第12屆建築系校友、前國際奧委會委員吳經國演講分享他在國際奧委會32年間，曾連續經歷選舉挫敗，發揮運動員精神，接二連三競選，直到第三次時成功，才進入核心等經驗，鼓勵畢業生保有高度的熱情，挑戰與困難都是必然的。

東大畢業活動並推出牽「掛」祝福禮、「2020愛妳愛妳」大型畢業裝置藝術供畢業生拍照，並提供防疫紀念包做為畢業生紀念品，各院系將陸續將在校內的路思義教堂參與畢業祝福禮34場。

(中時 )