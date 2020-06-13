連續兩次總統大選都由不願意承認九二共識的民進黨蔡英文大勝，孫文學校總校長張亞中撰文質疑，原本堅持九二共識的國民黨態度似乎也出現變化，莫非國民黨向蔡英文跪下了？

張亞中強調，兩岸關係是重中之重，涉及台灣所有議題，政治、文化、經濟、社會各方面，無一不受兩岸關係影響。兩岸關係是國民黨的強項，是國民黨在台灣存在的價值。兩岸關係是國民黨的脊椎，脊椎若斷，國民黨必殘。

連續兩次大選挫敗，張亞中表示，國民黨開始質疑是否要堅持九二共識？有的要否定、有的要放棄，黨中央說要研究。報載：最新研究結果草案出爐，國民黨肯定九二共識的歷史貢獻，將九二共識視為「歷史事實」。

然而張亞中指出，2016年蔡英文就職演說時，不接受九二共識，但願接受「九二歷史事實」，國民黨報以批評痛罵2020年蔡英文再次就職演說時，已絕口不提九二共識，但現在的國民黨卻反而願意接受「九二歷史事實」。

因此張亞中痛批，國民黨終於向蔡英文跪下了，沒有向2020年的蔡英文跪下，而是先向2016年的蔡英文跪下，國民黨的脊椎斷了，能跪一次，再跪也不難，脊椎已斷的國民黨還能再起？

(中時 )