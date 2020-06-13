新冠肺炎疫情解封後，彰化縣恢復萬人健檢，今年第一場與新冠病毒檢測，13日在社頭國小開始。（吳敏菁攝）

台灣疫情日趨平穩，彰化縣政府也恢復今年萬人健檢活動，解封後第一場萬人健檢與新冠病毒檢測同時登場，13日在社頭國小開始，民眾參與熱烈，縣長王惠美表示，和線伸及大城芳苑等空汙風險高鄉鎮，更以回饋禮券方式，鼓勵更多民眾都來一起參加健檢。

彰化萬人健檢原訂4月舉行，受到疫情延期，場次由原先31場次減為27場次，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，每年健檢約1萬4000多人參加，今年預估也會達1萬人以上。

特別的是，進入後疫情階段，縣府更與臺灣大學公衛學院合作，率全國之先，針對5大高風險族群，新冠肺炎確診個案及接觸者、居家檢疫、醫療照護防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等，進行「新冠病毒血清抗體檢測」，檢測結果等大數據，提供未來於公衛政策之疫苗研發與防疫對策的參考。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據衛生福利部癌症篩檢統計資料顯示，受新冠肺炎疫情影響，民眾害怕上醫院，全國各縣市4項癌症篩檢率較去年同期平均衰退約17至36％，彰化縣子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌等3項癌症篩檢僅微幅下降5至10％，口腔癌則下降26％，幅度最大，癌症是國人十大死因首位，疫情趨緩了，民眾更應走出來參加篩檢。

「全民防疫新生活、彰化健檢享長壽」王惠美呼籲一起關心自己的健康，凡設籍彰化縣、，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者，都要把握縣府提供的服務，來參加健檢。

(中時 )