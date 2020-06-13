碎了，就要更用力「拼回來」！0206花蓮強震，傷亡嚴重，並造成在地石材產業慘重損失，出身花蓮的圖文創作者Duncan當肯，號召王標、林立仁、葉權賢3位藝術家，以地震後損壞石材，創作象徵重振精神的公共藝術作品「拚回來」，今正式在花蓮市自由廣場進行發表，也成為台灣創舉！
石雕家王標、林立仁、葉權賢分享創過程，王標表示，「拼回來」製作過程艱辛但有意義，從前期設計、石材揀選，打磨，由於石雕的堆疊工法也是從未用過，包括大理石、蛇紋石等硬度不一，在堆疊時都必須一試再試。
王標說，創作石材，透過台灣區石礦製品工業同業公會和地方人士轉介，獲嘉太企業、國合大理石石材贊助，並在「財團法人石材暨資源產業研究發展中心」技術合作，首度嘗試應用3D列印輔助石雕創作，令科技與藝術相輔相成。
臨時不克前來的Duncan透過石資中心好友邱郁翔轉述分享「拼回來」的發想過程。Duncan認為雖然每一片石材都有傷痛的痕跡，但是透過重組創作可以把打擊化作正面的力量，希望大家會真心喜歡這個作品。
花蓮市長魏嘉賢表示，Duncan利用他的創作長才並結合在地藝術家及各界資源，串連所有善的力量完成這作品，不僅象徵拚回花蓮在地震的傷害，也希望藉放置在過去是監獄的自由廣場地點，提醒大家把自己的人生找回來、拼回來。魏嘉賢也提及台積電大力協助花蓮災後復建，修復數百間受損的房子，花蓮人會銘記在心。
這座高3.2公尺、寬1.8公尺的巨型石雕定名為「拼回來」，是由一片片石片疊起成一個方柱體，用了近20公噸的石板、堆疊150層，之後再進行雕刻Duncan公仔往上爬的動作並放上最後一塊石板，象徵著花蓮不會被災難擊倒，會努力再爬起來、「拼回來」。
(中時 )
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