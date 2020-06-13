預防勝於治療不是口號，彰化縣持續推動萬人檢健16年，經生物統計模式，比對參加健檢和沒參加民眾，許多人得以掌握黃金治療時間，平均壽命延長快1年，投入成本效益也多達5倍，這項傲人的經驗，再次吸引台大公衛學院到彰化展開新冠肺炎萬人血清篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，萬人健檢分兩階段，第一階段結合進行成人健檢項目，並加驗B肝 抗原、C肝抗體、甲型胎兒蛋白、高密度脂蛋白、大腸直腸癌篩檢、口腔黏膜檢查、胸部X光、骨質密度檢測和問卷。第二階段於第一階段結束後第二周，在原地點發放報告，並聘醫師解說檢查結果，及進行衛生教育、轉介諮詢等。

透過周延設計，幫助許多人增強健康、醫藥知識，也篩出許多疑似、早期個案。伸港、線西、和美3鄉鎮，縣府更運用台中火力發電廠撥付促協金，加碼鼓舞癌症篩檢，2萬2960人次中發現疑似癌症或癌前病變個案達1300多人，都由衛生所持續追蹤中。

臺灣大學公衛學院院長詹長權表示，全世界遭受新冠肺炎危害之時，彰化雖是全台首例最早接觸病毒，但在彰化縣府團隊努力下，防疫在全台相當成功。除了新冠肺炎病毒防治，也不要忘了慢性疾病及癌症需要照護。

這次，彰化縣做的檢測數據資料一定可以成為全國的模範，於下一波防疫政策時可以更精準防疫，公共衛生最難的是民眾受檢測意願度，而彰化縣是最有健檢經驗的縣市。

(中時 )