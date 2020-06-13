畢業生黃思蘋、黃怡欣和在校生越南籍的杜艷嬌莉穿著不同服飾獻唱畢業歌。(中華醫大提供／曹婷婷台南傳真)

中華醫事科技大學今天舉行畢業典禮，2155位畢業生配合防疫社交距離政策，僅安排96位代表受獎同學參加，其餘各畢業班則在教室透過實況轉播方式參與典禮。校長曾信超期勉畢業生，凡事全力以赴必能突破重圍有所收穫。

曾信超致詞說，有位父親要兒子搬走路邊大石頭，無論兒子怎麼使勁都做不到，父親要兒子全力以赴再試，依然無法搬走石頭。父親問兒子全力以赴了嗎？可曾尋求可運用的資源協助搬石頭？兒子如夢初醒，最後在父親協助下，合力搬走石頭。他以華醫治水50年，尋求政府、各級民代及地方資源全力以赴下，今年終看到初期成效，前陣子豪雨，校園不再淹水。

他期勉畢業生謹記，全力以赴不只在自己，也要有尋求多方資源共同解決問題的思維，踏出校門後做任何事都要全力以赴，必能突破重圍有所收穫。

就讀護理系來自越南的揚氏說和食營系香港來的鍾浩賢，都在今年畢業，因疫情關係親人無法趕來台灣分享畢業的喜悅，只得透過錄影、拍照，希望把學生生涯的美好回憶傳送給遠方的家人，告訴他們「我畢業了！」

典禮最後安排畢業生黃思蘋、黃怡欣和在校生越南籍的發片歌手杜艷嬌莉合唱畢業歌，3位演唱者各以禮服、原住民族服和越南國服亮相，在充滿祝福與回憶的歌聲中，呈現華醫校園的多元風貌。

(中時 )