美陸關係緊張之際，美國政治新聞網站Politico引述華府消息人士報導，美國國務卿蓬佩奧計劃前往夏威夷與大陸官員會晤。另有媒體披露，陸方將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪帶團與會，而這將是美陸高層官員自1月以來首度進行面對面會談，尋求緩解雙方緊張關係。

《香港01新聞》13日引據Politico報導指，蓬佩奧行程尚未確定。美國國務院發言人拒絕評論。大陸駐華府大使館也未有回覆媒體詢問。

美陸關係近日因新冠肺炎疫情和「港版國安法」再起波瀾。華府多次批評北京應對疫情的手法，未能阻止病毒傳播。後來北京推動「港版國安法」，華府指香港失去自治，可能影響美港貿易關係，引起北京不滿。

對陸議題是美國總統川普爭取連任的重要議題。批評北京雖然有政治價值，不過川普同時著眼於大選前的經濟復甦。美陸緊密的經濟關係導致兩國雙邊關係更加複雜。

(中時 )