高雄市代理市長楊明州今天(13日)宣誓就職典禮，昨剛卸任的韓國瑜並未現身。楊明州被問到會不會延續韓國瑜的「愛情摩天輪」等政策，楊明州回說，會檢討它的進度和困難在哪？並不會中止評估。

針對韓國瑜的「愛情摩天輪」等政策，楊明州今天表示，有一些政策涉及比較長遠，會檢討它的進度，和它困難在哪裡？因為他代理是兩個月，但是也不會中止評估，政策都有延續性，那市政建設每一任的市長都是一棒接一棒，每一個市長、每一個首長行事風格會不一樣，這是難免。但是昨天有提到任何一項政策的推動，除文官同仁要勇於承擔以外，也要保障文官同仁他們的合法性，不能夠觸法。

前副市長李四川5月接受YouTuber《民正言順》專訪時就曾提到，愛情摩天輪他們選了3個地區，3個地方都在工20跟多功能經貿園區，整塊地都是港務公司的地，也就是交通部的地。原則上已經在102年，就已經都市計畫通盤檢討，把它做變更。如果按照法令變更，港務公司要捐給市政府的土地，要捐百分之52的土地給他們。

李四川也表示，他們那時都市計畫的部分，就是希望趕快開發，對高雄港的經濟發展，絕對有幫助，所以就限制6年一定要協議書。港務公司把協議書都簽好了，高市府也已把所有要來投資的廠商說明書，準備好了，就等交通部簽協議書。

(中時電子報)