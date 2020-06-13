醫材自付額爭議 侯友宜：要確保民眾就醫福利 18:052020/06/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫材自付額爭議，侯友宜表示，要確保民眾就醫福利。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新的醫材自付額政策引發熱議，新北市長侯友宜今下午被問到此事時指出，醫材政策推出來，引起非常多的爭議跟討論，他認為，大家要好好大家坐下來溝通，最重要一定要確保民眾就醫福利，很多糾紛必須要多溝通，絕對要以民眾就醫的權利為最大的考量 被問到陳時中會不會變逆時中，侯友宜說，每一個人在自己的工作崗位上一定有智慧、有能力去把這樣一個爭議性大的糾紛順利解決。 (中時 ) #醫材自付額 #侯友宜 #陳時中 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許崑源遺孀泣：夫託夢「感謝韓國瑜」做了這件事 ... - 政治 民進黨慘了？李正皓：罷韓後竟丟一把「槍」給韓國瑜撿 - 政治 罷免黃捷會成功嗎？沈富雄看完民調斷言8字 - 政治 強強滾：罷免是憲法賦予的權利 全國一起來 - 政治 韓國瑜的愛情摩天輪會繼續嗎？高雄代理市長回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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