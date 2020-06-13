新的醫材自付額政策引發熱議，新北市長侯友宜今下午被問到此事時指出，醫材政策推出來，引起非常多的爭議跟討論，他認為，大家要好好大家坐下來溝通，最重要一定要確保民眾就醫福利，很多糾紛必須要多溝通，絕對要以民眾就醫的權利為最大的考量

被問到陳時中會不會變逆時中，侯友宜說，每一個人在自己的工作崗位上一定有智慧、有能力去把這樣一個爭議性大的糾紛順利解決。

(中時 )