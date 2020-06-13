張錦麗（右2）和星兒一起製作冰心果粽 右為鄭文正理事長（戴上容攝）

隨著疫情減緩，家長志工教育成長協會於13日特地前往林口世大運社宅，和星兒自閉症者聯合舉辦「食農烘焙有愛、端午凍起來」活動，社會局長張錦麗到場為星兒加油打氣，一起和自閉兒包冰心粽、烘烤雕魚燒。自閉症權益促進會理事長鄭文正表示，星兒目前在附近樸門友善農場耕耘種蔬果，收成後盼設立庇護商店，讓星兒更有自立生活的能力。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍特地帶著有烘焙專長的志工前往社宅，教導星兒如何製作冰心果凍粽，以及烘烤雕魚燒；星兒小妘和阿中頻頻問志工阿姨技巧，從加熱溶解果凍膠，加上火龍果、芒果、奇異果切塊，包起來再放入冰塊冷凍，即成了色彩繽紛的冰心粽，兩人看到自己做的冰心粽完美呈現，興奮的跟父母分享。

社團法人中華民國自閉症權益促進會理事長鄭文正，為了照顧一群同樣罹有自閉症的孩子，以「讓人安星的一畝田」計畫，獲得社會局創新性服務方案補助，在林口社宅附近設立農場，希望藉由共耕、共煮、共食的方式，讓孩子和家長可以建立一個友善的雙老家園。

社會局長張錦麗表示，市府透過創新方案挹注自權會一畝田計畫外，並將結合農業局和勞工局，以食農教育、星兒小棧和庇護商店來協助星兒自立自強；鄭文正說，自權會也與輔大餐旅管理系合作，希望培育更多對餐飲有興趣的星兒和家長，將來也能從事廚師或咖啡師工作，非常感謝家長教育協會烘焙志工教導星兒烘焙技巧。

(中時 )