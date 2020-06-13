台北市長柯文哲妻陳佩琪近日「逆時中」發酵，除了與台北市議員簡舒培槓上，日前還在臉書5連嗆，甚至反擊：「現在更進一步要市長跟我離婚」？陳珮琪今（13）日在臉書發表防疫感想，除了自豪台北市感染專責的和平醫院的防疫成績外，還提醒指揮中心，「防疫的標準要一致」！「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值。

陳珮琪今（13）日在臉書說，人一生罕有機會坐上神位，若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿。而所謂「超前部屬」，講白了就是第一線臨床醫師常用的「防衛醫療」，特別是沒經驗的小醫生或曾被醫糾纏身的醫生，自然會發揮到淋漓盡致，既然很多人會用，所以「超前部屬」、「 防衛醫療」自是無可厚非。

陳珮琪特別提醒，防疫的標準要一致， 若沒有「起源地病毒較毒」的理論， 那麼「歐美回國」的和「武漢回國」的就要標準一致；關了八大行業的酒吧、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？就算不小心政策顯露出心中的成見，那也沒關係，因為這行業碰巧有人確診且本來社會觀感就差，但疫情趨緩了，誰關他們的，不就是誰該負責把它打開嗎？有勇氣關，就該有guts開， 哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，然後大辣辣地公開說：「你們縣市長誰做的到誰去開！」若用這種態度防疫， 換我這種沒專業的來都行。

陳珮琪最後還強調，「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值，身為兒童福利總管的衛福部長，相信您有高度的醫者情懷；您又身兼台灣疫情中心的指揮官，深受國際的矚目與檢驗，一言一行代表台灣， 對於兒童的議題，不可不慎！

(中時電子報)