崑山科技大學今天舉辦畢業典禮，歡送近2700名畢業生，此外，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創（就）業助學金」，頒發逾700萬元。因應新冠肺炎疫情，崑山科大今年精簡畢業典禮流程，僅開放畢業生參與，並由各學院分布在各場地舉辦撥穗儀式，雲青館則舉辦簡單隆重的領證撥穗及頒獎典禮，並全程安排直播。

校長李天祥表示，崑山科大辦學績優，連續3年榮獲教育部高教深耕計畫，今年更增加4千5百多萬，為全國技專校院增幅最高，有望為學生創造更多有利的學習資源。他叮嚀畢業生要正面看待目前遇到的困境，新冠肺炎雖然讓全球面臨前所未有的挑戰，但相信很快便能走過谷底、迎接光明。

董事會曾韋龍董事長勉勵畢業生，現在全球就業環境惡劣，大家都要隨時建立危機意識，讓自己保有1項以上專業技能，科技發展日新月異，每個人都要終生學習、建立正確學習態度與職場道德，遇到挑戰仍要堅持下去，才能為自己創造被利用的價值。

崑山科大自103學年度起新增加「創(就)業助學金」，5年來頒發近5000萬元，入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元。除了鼓勵優秀學生續讀研究所，也以此幫助全部碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拚，今年畢業典禮共94位畢業受惠。

(中時 )