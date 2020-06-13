台版海倫凱勒 黃靖騰感恩能「聽」見世界

「我不是裝聾作啞、裝酷、不禮貌的人，我只是視聽障礙，無法跟正常人一樣和你溝通。」淡江大學中文系視聽多障的畢業生黃靖騰，見面的第一句話，卻是他在成長過程中，遇到最大的痛。眼看不見琴譜、耳聽不到音符，在畢業典禮上卻能完美演奏「小幸運」鋼琴曲，黃靖騰人生奮鬥的故事，值得為他喝采。

台版海倫凱勒 永遠正向樂觀

完成四年大學學業，即將步入職場，懷抱著忐忑心情，跟大家一樣在1111的「2020全國知名大學聯合校徵」專區，搜尋著心目中理想的工作。淡大視障資源中心張閎霖老師表示，靖騰就像海倫凱勒一般，學習方式雖然與眾不同，但中文底子好，文字駕馭熟稔，只要有友善企業提供職缺，他是一位很好的工作夥伴。

淡江大學中文系視聽多障的畢業生黃靖騰。(讀者提供)

看不見聽不到 自閉而憂鬱

出生後即被判定雙眼視力值為0.01，國小三年級發現聽力不斷退化，經診斷為聽障。聽力不斷的退化，讓黃靖騰在求學過程中被誤解、被放任不管，曾經求助無門，曾經不被理解，內心孤寂無人關心，慢慢地關閉溝通的管道，益顯自閉、憂鬱而遠離人群。

進入閱讀世界 心如明鏡清澈

由於電視、電影、電玩等聲光刺激的東西，對黃靖騰而言是明顯的負擔。在國小六年級的導師循循善誘下，引導他進入閱讀的世界，讓他利用輔具領略閱讀的樂趣，海倫凱勒的自傳《假如給我三天光明》，是他日後成長最具影響力的書。黃靖騰表示，「想成為像海倫凱勒那樣的人，永遠以樂觀正向心態，面對生命的挑戰。」

愛上鋼琴旋律 建立自信心

國二時愛上鋼琴，在家人鼓勵，和九年來一直教導他的鋼琴老師指導下，「老師會抓著我的手彈一小段，等我記熟了琴鍵位置、拍子速度、音量大小後，再繼續彈下一段。」國三時，參加了一場全國性的爵士鋼琴比賽，得到了冠軍，對黃靖騰而言，無疑是最大的鼓勵，從而開始建立了自信心。

擁有兩張證照 勇於面對險阻

在高二那年，成功考取「丙級按摩證照」和「街頭藝人證照」，不斷參加作文比賽、音樂比賽、朗讀比賽等。他認為，因為有許多貴人的出現，給了暖暖的愛，讓他能正向而開闊的心胸面對障礙，面對種種的挑戰。

發自內心吶喊 闡釋音樂初心

畢業典禮致詞指導老師黃文智形容著：「靖騰文思細膩，勇敢熱情，他雖然看不到譜，聽不見音，但你卻難以想像他的音樂節奏，是如此的分明流暢，靖騰喜歡鋼琴，喜歡音樂的初心，是發自內心的，也難以解釋」。

生命的勇者 用愛衝破逆境

「只要我們願意，只要不放棄，就沒有辦不到的事情。」這就是黃靖騰，為了一個夢想，用文字寫下生命中每個感動，用音符傳播愛的悸動，他想透過文學、音樂和演講，將自己的生命故事分享出去，鼓勵更多的人勇於面對逆境、挑戰不可能，同時也想告訴大家「愛」的重要，希望這個社會處處充滿愛，營造出更友善的環境。

(中時電子報)