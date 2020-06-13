在新冠肺炎疫情期間，台灣魔術師陳日昇曾在鑽石公主號隔離31天，自曝可能罹患「感染妄想症」，如今陳日昇重返樂天桃猿隊主場開球，今（13）日站在桃園棒球場投出人生不一樣感受的一球！

自稱開球很緊張的陳日昇表示，今天開球前，曾經練投了30分鐘，他小時候玩過棒球，不過，距離現在也隔了好幾十年了，然而在投捕練習時感覺又回來了。

陳日昇認為，自己整體的開球表現可以更好，他已經退到投手板了，投出的球路有點偏右邊，如有打者可能會是觸身球，希望下次多練習，可以投到紅中。

對於自己從鑽石公主號下來後，又可以看到這麼多球迷，是否有鬼門關走一遭的感觸？陳日昇說：「現在的我非常開心，一路走來關關難過關關過，我很喜歡看棒球，這2年都在球場演出，今天是6月7日擴大解封後，第1場可以坐這多人，所以格外開心。」

走過疫情的考驗，陳日昇想對球迷說，在防疫階段，大家需要信念堅持下去，像看棒球就是很好的信念，他前幾個月在家中看棒球轉播，感受到競爭的刺激感與熱情，現在球場擴大開放了，更希望球迷可以進場看球。

陳日昇在2018年，曾經受邀在桃猿隊的「Lamigo魔術趴」演出，以往他都是來球場變魔術，今天沒有變魔術是因為魔術不是魔法，需要事先準備，活動給的彩牌時間較少，所以他拍了一段變魔術的影片給球迷看，而他自己專心在現場開球。

(中時 )