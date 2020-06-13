卑南遺址公園修繕卑南族傳統家屋，13日舉行落成儀式，族人在家屋內升火。（莊哲權攝）

卑南遺址公園修繕卑南族傳統家屋，13日舉行落成儀式，頭目在祖靈屋引取火種。（莊哲權攝）

卑南遺址公園修繕卑南族傳統家屋，13日舉行落成儀式，頭目在祖靈屋引取火種。（莊哲權攝）

會冒煙、會呼吸的家才是真正的「家」！台東卑南遺址公園歷經5個多月，以傳統工法完成卑南族傳統家屋修繕，13日舉行落成儀式，耆老們從祖靈屋引火種到家屋，看著冒煙的房子，遙想在小米倉裡玩躲貓貓的童年往事，不禁哽咽。

國立史前文化博物館卑南遺址公園於2009年，以木材、竹子、黃藤、茅草等自然建材及傳統工法，打造卑南族傳統家屋，歷經10餘年已漸毀損，在普悠瑪、下賓朗、利嘉跨部落合作下，歷經5個多月的的材料採集、修復，終於完成修繕，13日邀請族人回「家」慶祝落成。

耆老們從祖靈屋取火苗進入家屋升火，熊熊火光照亮斗室，族人說，早期卑南族人都會在家升火，除了炊煮以外，還有驅蟲、禦寒等功能，所以會冒煙的家屋 ，表示有人在家裡，房子會呼吸，87歲長老孫來春，看到冒著煙的家屋，回想起前塵往事，感動落淚。

史前館館長王長華表示，傳統家屋不僅重現祖先生活智慧，也將傳統造屋技術完整記錄，可做為卑南族世世代代建造家屋的依據，也歡迎國人來參觀活生生、會呼吸的家屋。

王長華說，公園現址因有大批史前石板棺出土，被當地族人視為忌諱之地，但該館數十年來致力於原住民傳統生活的體現，除了傳統家屋、少年會所等實體展示之外，也透過各項祭儀，讓這片園區與部落有了更進一步的生活連結，遺址公園已經成為部落的客廳。

(中時 )