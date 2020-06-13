預計在9月9日舉辦的共好盃籃球賽，由年輕新世代陣容組軍的中華白隊確定將報名參賽，徵召現役UBA優秀球員及旅外球員組成，目前SBL的5隊及ABL富邦勇士、寶島夢想家球員將不會披中華白隊戰袍，以維持各隊陣容完整性。

由中華民國籃球協會主辦的共好盃，參賽名單有SBL的台啤、裕隆、璞園、臺銀、九太5支球隊及ABL富邦、夢想家共計7隊參加，現加入中華白隊後成為8隊規模，賽制規劃及比賽日期維持不變，訂於9月9日至9月20日假台北和平籃球館進行。

根據中華籃協的規劃，今年度中華白隊在結束瓊斯盃賽事後，將持續集訓且參加9月共好盃，以及10月與SBL的5隊進行的賽事，為了即將到來的11月亞洲盃資格賽第2階段與明年2月的第3階段培育更多可用之兵。

儘管籃協如此宣布，不過預定今年8月底進行的瓊斯盃，目前舉辦機率仍然偏低，畢竟各國邊境管制因為新冠疫情仍未真正鬆綁，相關防疫與檢測經費也很龐大，籃協卻樂觀期望可以舉辦，只能期待到時候瓊斯盃還有機會舉辦。

(中時 )