端午節即將來臨，關山鎮德高社區舉辦「德高旺粽」包粽活動。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣關山鎮德高社區巧妙結合地名打出出「德高旺粽」品牌，13日舉行綁粽趣味競賽，縣長饒慶鈴表示，德高社區以傳統為本、加入在地食材，研發10餘種不同口味的客家粽及養生粽，縣府也將與社區一起推廣米食文化，讓民眾感受縱谷區的米食好料理。

德高社區近年參與農村再生計畫，透過肉粽與德高地名的巧妙結合，以「德高旺粽」口號推廣客家米食產業，社區媽媽研發出10多種創意養生客家粽，既推廣客家米食，也增加經濟收入。

13日的德高旺粽品牌行銷推廣活動，除有德高社區媽媽們以在地圓糯米及地方特色食材所研發的特色粽子展示以外，也由公家機關、多元族、農再社區分組進行綁粽PK，大家七手八腳包肉棕，現場粽香四溢，好不熱鬧。

縣長慶鈴、立委劉櫂豪、議員陳宏宗、黃瑞華等，與社區媽媽們一起體驗包粽樂趣，饒慶鈴表示，「德高旺粽」包粽活動邁入第5年，在疫情趨緩之際，擴大在米國學校辦理，邀請大家一起來感受米食好料理及在地人情味。

饒慶鈴指出，台東一直以來都以縱谷好米為傲，關山鎮德高社區近年隨著參與農村再生的契機，凝聚了社區居民，以傳統為本、加入在地食材、激發料理的創意，共同研發了10餘種各式不同口味的客家粽及養生粽，健康又好吃。

(中時 )