由韓國遊戲公司Pangsky發行營運、Tooniplay研發的韓國人氣網漫IP手機遊戲《高手：Master Warriors》（以下簡稱《高手全球版》），11日正式在台灣雙平台上市，並同步釋出遊戲宣傳片，為慶祝遊戲正式發行，即日起也將舉辦連續7天的上市活動，送出經驗值、金幣等多項好禮回饋玩家！

韓國網漫《高手》化身為收集型手遊RPG襲捲來台(圖/《高手：Master Warriors》授權提供)

《高手全球版》是一款改編自韓國知名武俠網漫作家「柳己韻」、「文情厚」筆下人氣網漫《高手》的RPG手遊，完整刻劃出原作的獨有特色，完美展現華麗的武打動作場面，玩家將可以體驗原作中超過百名的角色，透過多樣的故事情節，更生動地享受充滿個性的世界觀，引起廣大粉絲高度關注與期待。

各大派高手齊聚一堂 大展華麗身手(圖/《高手：Master Warriors》授權提供)

Pangsky事業企劃室長全光會表示，台灣在Google Play全球銷售市場排名第五，其中遊戲暢銷排行榜中不僅第1名是韓國遊戲，前15名也占了三分之一，可以看出台灣玩家對於韓國遊戲的喜愛，這次首度帶來武俠網漫IP手遊《高手：Master Warriors》進軍台灣市場，除了提供長久穩定的營運，也有信心取得Top10成績！

召喚最強星級英雄一同作戰(圖/《高手：Master Warriors》授權提供)

《高手全球版》將以全球營運為目標，目前日文版、英文版也已準備就緒，計畫依序開放在地化營運服務，逐步提高全球市場占比，讓更多玩家都可以暢玩體驗。

(科技)