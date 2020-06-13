6月13日是國際白化症宣傳日，聯合國倡導世人關懷白化症的議題；在各種寵物市場中，很多爬蟲類的白化症個體，由於外觀奇特及其稀少性受到許多民眾的喜愛。

新北市動保處日前接獲民眾通報捕蛇案件，到場後發現竟是一隻白化的寵物王蛇，隨即帶回處內安置，原飼主從鄰居得知消息後，也立即與我們聯絡領回。

動保處呼籲，民眾在飼養這類寵物時，除了要多加防止寵物逃家的情況，飼養上也要注意環境溫濕度與保持整潔，而在白子寵物上還要另外注意鈣質攝取、日曬強度及餵食方式，都會影響到寵物的健康。

兩爬達人游東霖表示，白子與一般爬寵除了外觀以外，並無其他太大差異，除了一些飼養照顧上會較需要注意的地方，其他與一般爬蟲類一樣，照顧時要注意溫濕度控制，以防呼吸道感染症狀，定時清潔環境、保持飼養箱內通風，都是照顧爬蟲類的共通原則。

在白子的照顧上，需要特別觀察是否有缺鈣的情況發生，尤其在蜥蜴類中特別需要注意。由於缺乏鈣質易發生軟腳、食慾不振症狀。而蜥蜴類在鈣質吸收上，需要日曬幫助，如綠鬣蜥在飼養時給予充足日曬維持健康，但由於白子缺乏黑色素的保護，在日曬時容易受傷，因此照顧上需要細心注意日曬長短與強度。除此之外，白子眼睛容易畏光，餵食飼料時燈光不能太強，如白子巴西龜常常會因為光線太充足而視線模糊，四處打轉吃不到食物。

(中時 )