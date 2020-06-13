一位深諳英國政壇動向的人士透露，英國政府對在5G發展過程中是否採用大陸企業華為，已經做出決定，儘管目前還沒有正式公布。

據美國之音報導，曾經擔任英國前首相佘契爾夫人外交事務助理的蓋德納（Nile Gardiner）受訪時說，英方決定逐步、但徹底甩掉華為。他將這一計劃形容為「日落」，即華為在英國電訊產業當中發揮的角色將彷彿太陽落山一樣，逐漸逝出，並在2023年之前，徹底被取代。

美國之音引述英國媒體報導說，英媒對此已有報導，並在報導中引用了不具名的英國政府內部官員的轉述。其他一些媒體在相關的報導中，強調英方之所以這麼做，是源於來自美國的壓力。

對此，目前擔任美國「傳統基金會」以佘契爾命名的全球自由項目負責人的蓋德納表示，英國內部的反對聲浪，同樣是關鍵。他說，北京政府在處理新冠疫情上的種種做法、以及針對香港局勢所作出的反應，讓英國政府和民眾決定拋開和陸企之間的關係。

蓋德納說，今年一月份英國政府宣布將允許「華為」參加第五代電訊網絡研發，在英國政壇引發了強烈的反應。和英國首相強森同屬保守黨的一些資深黨員，在今年三月份的議會討論期間，表示不能讓英國處於處處依靠陸企。

蓋德納表示，鑑於保守黨內部包括資深黨員的強烈反對，首相強森了解到，如果不改變立場的話，政府在相關議題上所提出的法案，幾乎肯定會被擊敗，讓強森面臨尷尬的局面，因此，他不得不考慮如何避免尷尬局面出現。

另有一些觀察人士認為，強森本人幾 乎喪命的經歷，也讓他不得不重新審視繼續和北京政府的關係。另外，蓋德納說，中國政府在香港問題上採取的措施，更加深了英國社會對「中國模式」的懷疑、以至否決。

(中時 )