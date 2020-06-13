朝陽畢業生多年蟬聯企業最愛，國際移動力強，銜接全球就業。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

受新冠肺炎疫情影響，朝陽科技大學108學年度畢業典禮改為各系分場舉辦，校長鄭道明13、14日接連為畢業生代表正冠並授予學位證書，他期勉4200名畢業生勇於追夢，特別的是，多名取得跨國雙聯學位的學生特別與鄭道明合影，未來盼發揮所長、貢獻社會。

資訊與通訊系4＋1碩士學程學生張經盛赴德國攻讀雙碩士，今年4月以論文《可解釋的人工智慧》成為朝陽姊妹校OTH Regensburg首位取得雙碩士學位的台灣學生，資訊學院院長廖珗洲表示，該校畢業率僅40％，張經盛能克服語言、生活及學業問題，難能可貴。

校方指出，日本會津大學及岩手縣立大學每年各提供資訊學院2至3名學生全額獎學金，今年資訊工程系畢業生蔡奕祺、資管系畢業生鐘韋翔分別在兩校取得雙碩士，表現優秀；朝陽推動跨國雙碩士計畫，不只讓學生取得雙學位成就，也幫助他們語言能力。

朝陽教務長陳隆昇指出，跨國雙聯學位是檢視大學國際化的重要指標，為強化學生國際競爭力，學校與英、美、日、德5所姊妹校簽訂雙聯學位協議，累計已有超過60人取得跨國雙碩士。

鄭道明強調，朝陽近年來在國際排名大躍進，接連榮登2020年英國泰晤士高等教育全球最佳大學1000＋、世界大學影響力301-400等排名，締造國際評比佳績，並與超過640所海外學校簽訂學術合作，國際化成果豐碩。

(中時 )