雲林縣長張麗善（戴白色口罩者）與顏清標（頭戴斗笠者）一同扶轎約100公尺。（周麗蘭攝）

大甲媽祖神轎在13日下午五點抵達西螺大橋端，西螺信徒擠得水洩不通。（周麗蘭攝）

西螺的媽祖信徒和往年一樣，熱情爆表。（周麗蘭攝）

大甲媽祖神轎今（13日）下午5點進入西螺鎮，鎮瀾宮董事長顏清標親自開著俗稱「鐵牛頭」的農用搬運機引領神轎，隨後下車與縣長張麗善一同扶轎約100公尺，今年隨香人潮雖較往年少，但迎接神轎西螺民眾仍不減，西螺大橋頭擠得水洩不通。

負責接駕的西螺福興宮原對媒體發布今年大甲媽祖可能提早3小時、預計下午2點抵達西螺，不過神轎越接近西螺大橋腳步越慢，在彰化溪州鄉緩步前進，傍晚5點才抵達西螺大橋頭。

換肝出院不久的顏清標，今天下午突然出現在隊伍之中，他頭戴斗笠、開著農用搬運機引領涼傘、媽祖神轎，搬運機上載運著礦泉水等物資，兒子、前立委顏寬恆則徒步陪伴。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、廖秋萍、西螺鎮代會主席林俊甫、副主席廖秀娟、西螺農會總幹事廖錦富在橋頭等候神轎約一小時之久。

大甲媽神轎抵達西螺橋頭前，張麗善、謝淑亞、李明哲前往和顏清標打招呼，顏氣色不錯但看起來較疲勞，民眾熱情對他喊「加油」，他揮揮斗笠說「媽祖保祐大家」。

顏寬恆看到西螺迎接大甲媽祖人潮爆多顯得驚訝，他表示可能疫情衝擊之故，今年信徒比較平靜，不過西螺的媽祖信徒似乎和往年一樣，熱情爆表。

(中時 )